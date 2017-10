Tijdelijke bedrijfjes, horeca en exposities in voormalig belastingkantoor Breda

Herinrichting

De visie gaat uit van een totale herinrichting van het zestien hectare grote gebied aan de zuidwestkant van de binnenstad, met de Seeligkazerne, rechtbank, belastingkantoor en oud UWV-gebouw. Voor de ontwikkeling is vijftien jaar uitgetrokken. De transformatie wordt vanaf 2018 zichtbaar als horecaschool De Rooi Pannen zich vestigt op het noordelijke deel van de Seelig-kazerne. Ondertussen moet dan ook de eerste aanzet zijn gegeven voor het doortrekken van de Nieuwe Mark. De Belastingdienst is eerder dit jaar verhuisd naar het stationsgebied. Aanvankelijk was het complex, indertijd gekocht door de gemeente Breda, in beeld als opvanglocatie voor 400 vluchtelingen. Door de opdrogen van de instroom van vluchtelingen zag het COA van gebruik af.

Experimenteren

Omdat nog niet definitief vaststaat wat met het belastingpand gaat gebeuren, is gekozen voor een tijdelijke invulling met verhuur van de ruimtes en experimenten. Wethouder Alfred Arbouw (VVD) gaat uit van een 'levendige plek van waaruit de gebiedsontwikkeling gestalte krijgt'. Arbouw: ,,De Gasthuisvelden is altijd een erg gesloten gebied geweest. Je kwam er alleen af en toe als je er werd ontboden door het leger, de rechtbank, de Belastingdienst of het UWV. Onze bedoeling is hier samen met de stad een nieuw aantrekkelijk, open en levendig deel van het stadscentrum realiseren: een fijne en veilige plek om te recreëren, wonen, werken en naar school te gaan. Een nieuw openbaar stuk (binnen)stad aan de rivier de Mark. We willen in het belastingpand de gelegenheid bieden voor activiteiten van de omliggende buurten, bedrijven, exposities, ondersteunende horeca en onderwijs. Door op deze manier te werken wordt het belastingkantoor in de geest van de nieuwe omgevingswet een soort laboratorium om initiatieven in de praktijk te testen.''