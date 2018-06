Tijdelijk niet duiken bij Zwembad Wolfslaar? Dan maar lekker glijden!

Broer en zus Xander (11) en Kim (9) Haarmans mochten elk iemand meenemen naar het zwembad. Zodoende zijn ook Joep Brouwers (11) en Emma van Kan (9) vandaag van de partij. De jongens zijn er nog niet helemaal uit wat ze als eerste gaan doen. Het gezelschap is net klaar met insmeren en zo aan het begin van de middag liggen alle mogelijkheden nog open. ,,Misschien dat we eerst naar het springkussen gaan”,oppert Joep. Daarna kan er gezwommen worden of sjeezen ze van de glijbaan. Er is bij het buitenzwembad in Breda in ieder geval genoeg te kiezen.

De meiden hebben hun plannen al wel doorgesproken. ,,We gaan kunstjes oefenen”, zegt Kim. ,,In het water. Handstand, koprollen vooruit, koprollen achteruit.” ,,Of nepkoprollen”, vult haar vriendin aan. ,,Die kan ik heel goed en ik kan ook heel goed koprollen achteruit maken.” Vader Olaf Haarmans weet ook al precies wat hij gaat doen deze middag. ,,Helemaal niks.”

Mocht het grote bad wel open zijn geweest, dan hadden de jongens overigens direct geweten wat ze als eerste zouden gaan doen. ,,Naar de duikplank!”, zegt Xander. ,,Want nu is het nog lekker rustig.” Maar met die duikplannen moeten de jongens dus nog even geduld hebben. Gelukkig zijn er voldoende andere speelmogelijkheden. Het ziet er niet naar uit dat het gezelschap zich snel zal vervelen.

Het gemis van het wedstrijdbad en de bijbehorende duikplank ontgaat Seppe Tuin volledig. Even met de voeten in het poedelbadje is voor hem voldoende. Veel meer heb je ook niet nodig wanneer je pas zes maanden oud bent. Seppe zit prinsheerlijk bij mama Nynke op de handdoek, terwijl zijn grote broer en zus, Doede (7) en Tedde (9), zich vermaken in het halfdiepe bad. ,,Als het aan de kinderen ligt, komen we hier elke dag”, zegt Nynke. ,,Het is lekker dicht bij huis, we zijn op de fiets. Dan is het ook als je bijvoorbeeld maar een uurtje of twee wilt gaan, zoals vandaag, nog de moeite waard.”