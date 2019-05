Tijdelijk bedrijfjes en studenten in oude Bredase postkantoor

In principe heeft WonenBreburg het voormalige postkantoor aan de Oude Vest verkocht aan Maas-Jacobs. De Zundertse projectontwikkelaar wil er een appartementencomplex van maken, waar ook ruimte is voor winkels, horeca en kantoren.

Voorbehoud

Wel is er nog een voorbehoud: Maas-Jacobs kan alleen bouwen als het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Omdat tijdens het verkoopproces overlegd is met de gemeente, lijkt dat geen onoverkomelijke kwestie. Het kan echter nog een paar jaar duren voordat de wijziging rond is. Tot die tijd blijft WonenBreburg eigenaar. De afgelopen jaren had de corporatie een deel van het gebouw al verhuurd aan bedrijfjes/zzp’ers. Die moesten het pand begin 2018 verlaten omdat toen de tender voor de verkoop startte.

Internationale studenten

Op dit moment woont in het gebouw een tiental mensen in een anti-kraak-constructie. Maar WonenBreburg wil de ruimtes nu weer formeel gaan verhuren. Anders dan de vorige keer wil de corporatie er nu ook studenten in onderbrengen. “We denken aan internationale studenten die tijdelijk woonruimte nodig hebben,” zegt de woordvoerster. “Het is wel nog afwachten of we daar een vergunning voor krijgen.”

De studenten zouden in principe gaan wonen in de ruimtes waar tot voor een jaar de bedrijfjes zaten. Dit tot teleurstelling van ondernemers die daar hebben gezeten en wel weer terug zouden willen. “Als we daar in zouden kunnen, zouden we zo teruggaan,” zegt Ruth Giebels, een van de ondernemers die vorig jaar uit het oude postkantoor vertrok en een nieuw tijdelijk onderkomen vond in het oude Breda’s Museum.

Breda's Museum

Het Breda’s Museum wordt over enige tijd eveneens verbouwd. Daar komt Breda Botanique (appartementen, horeca, winkel). In het gebouw huizen nu circa vijftig ondernemers, van wie de helft eerder in het postkantoor zat. Waarschijnlijk ergens in het najaar moeten ze het museum weer verlaten.