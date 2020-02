Tijd voor de storm die carnaval in Kielegat heet

BREDA - 'Niks geen Storm Ciara, storm Dennis of storm Ellen, het is tijd voor de storm die carnaval heet, om door de stad te razen.' Burgemeester Paul Depla geeft met plezier en vertrouwen de sleutel van de stad aan Prins Arie d'n Irste.

,,Hoogheid, de stad is van u". Een luid gejoel buldert over de Grote Markt van Breda, Carnaval 2020 in ut Kielegat is officieel van start gegaan.

Nieuwe manier van leutvorst onthalen

Even daarvoor kwam Prins Arie d'n Irste per paard aan vanaf de Haagdijk. Een triomftocht zoals Prins Maurits die ooit maakte na de inname van de stad op de Spaanse bezetter. Deze nieuwe wijze waarop de leutvorst onthaald wordt, is gebaseerd op 'het carnavalsverhaal van Breda' zoals dat vorig jaar door de organiserende stichting Kielegat is gepresenteerd.



Hoewel critici er op wijzen dat dit geromantiseerde verhaal de geschiedenis geweld aan doet, blijkt de nieuwe opzet qua intocht een schot in de roos.

Quote We vieren al ons hele leven carnaval Edda Jansen

Volledig scherm Sleuteloverdracht Breda © Perry Roovers/MaricMedia

Langs de route staan Toon en Edda Jansen in kostuums passend bij de tijd waarin het carnavalsverhaal zich afspeelt. ,,We hoorden van de oproep om in kleding uit die tijd te komen", zegt Toon. ,,Dus daar hebben we meteen gehoor aan gegeven." Het echtpaar heeft er zin in. Sterker nog, ze zijn al twee avonden onderweg. ,,We gaan vijf dagen", zegt Edda. ,,We vieren al ons hele leven carnaval. Een voorliefde die inmiddels ook al door de kleinkinderen is overgenomen."

Last minute