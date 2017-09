Tijd voor Confetti-in- je-bierfest! Niks geen lange rijen tafels of onpraktische bierpullen

Dresscode: verplicht verkleed. Dit geldt voor de bezoekers én artiesten, waarbij de aan kunnen tekenen dat een optreden in de onderbroek ook goedgekeurd wordt. Confetti-in- je-bierfest in Sound Dog werd voor de derde maal een gezellige chaos met zo’n 150 punk- en metalheads verkleed als prinses, verpleegster of opgewarmd lijk.



Voor het tweede jaar op rij kon er tussen de bands door deelgenomen worden aan de karaoke-sessie in een van de oefenruimtes in het pand.



,,Doorbitch vind ik zo’n lelijk woord”, zegt de Bredase Jurracine bij de entree. ,,Ik zie mezelf liever als deurelfje. Maar ik let er wel op of iedereen verkleed is. Daarnaast zorgen we er voor dat iedereen voorzien is van confetti én al limbodansend onder de vlaggetjes door, de zaal in gaat. Het is belangrijk dat iedereen een goede vibe heeft bij binnenkomst.”