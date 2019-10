Tijd om ook de Aa in Breda door te trekken

Breda wil winkeldeu­ren niet sluiten: da's gastvrij, maar het slurpt energie

7 oktober BREDA - ,,Onnodig energieverlies door openstaande winkeldeuren past inderdaad niet bij de ambitieuze klimaat- en energiedoelen. Maar het past wel in een toegankelijke en gastvrije binnenstad”, aldus B en W op vragen van PvdA-raadslid Suzan Cornelissen over de ‘gigantische energieverspilling’ door openstaande winkeldeuren, met name in de binnenstad.