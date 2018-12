Tij keert in strijd tegen wietteelt, weer minder plantages opgerold in West-Brabant

De politie Zeeland-West-Brabant (ZWB) verwacht in 2018 zo’n 100 plantages minder te ontmantelen. De teller stond eind november op 400, tegen 532 in heel 2017, toen er al 141 minder waren. Landelijk lijkt de daling ook door te zetten, al maakt de korpsleiding geen cijfers bekend. Dat gebeurt pas in maart. Vorig jaar werden in heel Nederland 4.670 wietkwekerijen opgespoord, tegen 5.538 in 2016 en 6.006 in het topjaar 2014.

Minder tips

Ook het aantal tips over hennepteelt blijft zienderogen afnemen, beaamt Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem: ,,In de politieregio Zeeland-West-Brabant zien we dit jaar een daling van 30 procent.” Landelijk melden burgers eveneens minder, weet de woordvoerder, al heeft MMA de cijfers nog niet paraat. Vorig jaar kwamen er 8 procent minder tips over hennep binnen.

Quote Keiharde bewijzen heb ik niet, maar wat kan het anders zijn? Dat criminelen hun teelt beter verstoppen? Igor Maas, Taskeforce Brabant Zeeland

De Taskeforce Brabant Zeeland ziet de neergaande trend als een duidelijke aanwijzing dat er daadwerkelijk minder hennepplantages zijn. ,,Keiharde bewijzen heb ik niet, maar wat kan het anders zijn? Dat criminelen hun teelt beter verstoppen, bijvoorbeeld onder de grond? Dat doen ze, maar ook die plantages sporen regelmatig op”, verzekert manager ondermijnende criminaliteit Igor Maas.

Logisch

De politiechef is ervan overtuigd dat de doorzettende daling een 'niet anders dan een logisch gevolg kán zijn’ van de integrale aanpak door de samenwerkende overheidsdiensten, inclusief uitzettingsbeleid, ontnemingsvorderingen en belastingaanslagen: ,,Wiet heeft hier hoge prioriteit. We zitten er de laatste jaren met zijn allen bovenop: politie, bestuur, Openbaar Ministerie, fiscus, energieleveranciers, verhuurders en verzekeraars.”

Quote De pakkans is te groot, ze kleden je financieel uit en zetten je nu ook je huis uit West-Brabantse crimineel

Bronnen in het criminele circuit in Brabant bevestigen trend en oorzaak. ,,De risico’s en kosten in de hennep wegen amper nog op tegen de verdiensten. Je krijgt ook niemand meer gevonden om een kwekerij in huis te nemen. De pakkans is te groot, ze kleden je financieel uit en zetten je nu ook je huis uit”, verzucht een crimineel uit West-Brabant.

Burgemeester Paul Depla van Breda is blij met de geconstateerde ommekeer. ,,Want de hennepindustrie heeft gewone burgers jarenlang de ondermijnende criminaliteit in gezogen.”