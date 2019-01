Tiësto in 1994: ‘Op het juiste moment moet je de juiste plaat opzetten’

Ook sociale huur in nieuw complex naast station in Breda

14:31 BREDA - De appartementen die boven de nieuwe Albert Heijn-supermarkt komen naast het station in Breda, vallen toch niet allemaal in middeldure en huur-klasse. Er komen ook 24 appartementen in de sociale sector (tot 710 euro), zo staat in een brief van wethouder Paul de Beer aan de gemeenteraad.