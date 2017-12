Tiësto doneert 100.000 euro aan 8 goede doelen in Breda

Tiësto over de 8 goede doelen

Yellow Army

“Sport is iets waar ik al mijn hele leven van houd. Met NAC natuurlijk als mijn club. Maar vroeger hadden wij ook niet altijd geld om een trainingspak of voetbalschoenen te kopen. In BN DeStem las ik toen over deze vereniging, die het mogelijk maakt voor minderbedeelde kinderen om toch te sporten. Op deze manier hoop ik dat nog wat meer te bevorderen.”



De Nieuwe Meidoorn

“Het buurthuis bij mij uit de wijk, in Tuinzigt. Dit was twee minuten lopen vanuit mijn ouderlijk huis in de Laurierstraat. Het gebouw is flink toe aan verbetering, dus mooi om dat op deze manier mee mogelijk te maken.”



Speel- en sportterrein Boykes Speelhoeve

“Ook in Tuinzigt, een wijk die van oudsher misschien wat minder aanzien heeft. Maar ik ben trots dat ik er vandaan kom. Voor mij is het een soort sprookje geworden, om toch zo ver te komen. Het maakt dus niet uit waar je vandaan komt, als je je inzet en werkt voor je doel, is er van alles mogelijk.”



Thebe Lucia

“Ik heb dit verzorgingstehuis een paar jaar terug al eens een geluidsinstallatie geschonken en daar toen met de bejaarden op gedanst. We willen onze ouderen nog weleens vergeten in het leven. Ik vind het belangrijk daar iets tegen te doen. Nu kan het tehuis een volledig nieuw tuinmeubilair aanschaffen.”



Voetbalvereniging SAB

“Ik heb mijn hele jeugd daar gevoetbald. Heel goed was ik niet, maar ik vond het een te gekke tijd. Ik volg SAB nog steeds op Twitter, en weet dat hun jeugdteam, dat ik al een paar keer aan trainingspakken heb geholpen, weer kampioen is geworden. Toen ik hoorde dat ze er geld nodig hadden om de kantine op te knappen, besloot ik ze ook hiermee te helpen.”



DJ School Breda

“Deze kon niet missen natuurlijk. Het is te gek dat we dit hebben, en ik support het van harte. Ten slotte komen alle goede dj’s uit Breda!”



SMO (voor dak- en thuislozen) en Koninklijke Visio (voor blinden/slechtzienden)

“Ik ben me ervan bewust dat het ook heel naar en ongelukkig kan lopen in het leven. Mensen kunnen op de meest vreemde manieren dakloos worden. Of blind of slechtziend. Ik vond het dus ook belangrijk een stichting als SMO en Visio te helpen.”