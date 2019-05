Tientallen tips stromen binnen over ernstige aanrijding in Breda, dader nog voortvluchtig

Slachtof­fer (79) ondergaat heftige operaties na aanrijding in Breda: ‘Bestuurder is vol over haar bekken gereden’

30 april BREDA - Een heftige dag voor Anette van Uytrecht en haar moeder. Haar 79-jarige moeder werd zondagavond aangereden en zwaargewond achtergelaten door een automobilist in Breda. Dinsdag werd het 79-jarige slachtoffer geopereerd in het Erasmus MC in Rotterdam.