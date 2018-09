Tientallen honden ravotten in water bij Wolfslaar in Breda

Rond 11.00 uur deze ochtend zijn er zeker zeventig honden in de twee buitenbaden. Het derde buitenbad is niet toegankelijk voor de dieren: hier worden nog gewoon baantjes getrokken. ,,Volgens mij is het echt een regiotraditie", vertelt Dennis Keijzers van het zwembad. Voor zowel honden als hun baasjes ideaal: in het zwembad is het niet mogelijk je hond uit het oog te verliezen, ook niet als deze kopje onder gaat. "Het is hier natuurlijk ook fantastisch weer voor. Je ziet ook mensen samen met hun honden zwemmen."