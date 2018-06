Tientallen handtekeningen voor aanpak 'gribusstraat' Breda

Dikke dossiers liggen op tafel bij Willem en Ineke Wagemakers. 12 jaar geleden kwamen ze in de straat wonen. Blij met de woning, maar aan de straat mocht nog wel wat gebeuren. Maar dat zou helemaal goed komen, zei de gemeente op een voorlichtingsavond: ,,Alle straten zouden heringericht worden, dus ook de onze", vertelt Willem. Even later verscheen er een plaatje: 2018 zou het gaan gebeuren.

Schril contrast

Ondertussen zijn de Meerten Verhoffstraat en de Willemstraat aangepakt. Een groene uitstraling, met klinkers en parkeervakken. Een schril contrast met de eigen straat, vertelt het stel. ,,Dit is het afvoerputje van Via Breda”, zucht Ineke. Sinds het nieuwe station is het verkeer er flink toegenomen, merken zij. Taxi’s, auto’s, kiss and ride-verkeer. ,,En dan ligt hier ook nog asfalt, anders dan in de parallelle straten”, aldus Willem. ,,Zodra ze de brede straat zien trappen ze het gaspedaal al in”, vult zijn vrouw aan.

Ter vergelijking: dit is hoe de Meerten Verhoffstraat en de Willemstraat er nu uit zien.

De Meerten Verhoffstraat ligt er na de herinrichting weer groen en netjes bij.

De Willemstraat in Breda is na de herinrichting een chique allee geworden in de Stationsbuurt.

Gribus

En de Menno van Coehoornstraat? Een 'gribusstraatje', zeggen de bewoners. Zij zijn niet de enige die er zo over denken. Ze gingen de deuren langs en haalden handtekeningen op: 55 van volwassenen, 24 handtekeningen van kinderen.

Maar die gewenste herinrichting, die zit er nog even niet in. De gemeente probeerde bij de Rijksoverheid subsidie te krijgen voor verschillende projecten rondom het nieuwe station. ,,Helaas kreeg de gemeente niet voor alle straten, waaronder de Menno van Coehoornstraat, subsidie van het Rijk”, licht een woordvoerder toe. Dus moet de gemeente de herinrichting van de straat uit eigen zak betalen. En daar zit een probleem: ,,Op dit moment zijn er nog niet voldoende financiële middelen om de Menno van Coehoornstraat dezelfde uitstraling te geven als de overige straten in de Spoorbuurt.”

De herinrichting van de straat is daarom een ‘politieke keuze’, voor het nieuwe college.

Verkeer en vrees

Andere problemen van de bewoners worden mogelijk binnenkort wel aangepakt. Het tweerichtingsverkeer, bijvoorbeeld. Binnenkort start er een ontwerpproces met de buurt. Dan wordt gekeken of er geld is om de weg terug te brengen naar één richting.

Dan nog de snelheid. ,,Op de Willemstraat en de Verhoffstraat staat netjes aangegeven dat je er maar 30 mag, hier niet. Dus rijdt men 50”, zegt Ineke. De bebording kan op korte termijn worden aangepast, aldus de woordvoerder.

Hoewel de bewoners blij zijn dat de problemen onder de aandacht zijn bij de gemeente, maar vrezen wel dat de herinrichting hiermee op de lange baan wordt geschoven. ,,Wij zien en ervaren vaak gevaarlijke situaties en vinden het erg dat hier voorlopig geen oplossing voor gezocht gaat worden.”