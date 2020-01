Tieners voor de rechter omdat ze na 22.00 uur stilletjes zaten te schommelen in Breda: ‘Waar gaat dit over?!’

Het is vrijdagavond 22 juni 2018. De 14-jarige zoon van Kees en Marleen van Boxel uit Breda is met een even oud vriendinnetje (uit Made) en vriendje – ze willen niet met hun naam in de krant - in de stad. De vakantie voor de drie scholieren van het Stedelijk Gymnasium is begonnen, de drukke proefwerkweek is net achter de rug. Ze hangen wat rond in het centrum, beetje chillen.