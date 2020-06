Tieners met vuurwapen bedreigd en beroofd van portemonnees in Breda

Conciërge van het jaar kan de leerlingen niet missen: ‘Ik zou al die tafeltjes het liefst weer terug zetten’

13:45 ETTEN-LEUR - De stem van Stephan van Ginneken galmt een beetje, in de lege gangen en lokalen op de KSE. Al mogen de leerlingen sinds een week of twee weer mondjesmaat de school binnen: een terugkeer naar normaal is het nog niet.