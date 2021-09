Tieners met nepwapen krijgen winkelverbod na overlast in Breda

Dreigend tekort aan bloedbuis­jes: blokkeer­schip Suezkanaal speelt Amphia nog steeds parten

28 september De voorraad bloedbuisjes in een aantal ziekenhuizen stokt. De leveranties van de glazen buisjes die veelal in het Verre Oosten worden gemaakt, ondervinden nog altijd de nadelen van de blokkade eerder dit jaar in het Suezkanaal door het containerschip Ever Given.