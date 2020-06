Tiener opgelucht: boete voor schommelen in de avond na 2 jaar van tafel

,,De ouders zijn heel blij”, laten zij via hun advocaat Patrick Grijpstra van Schouten Legal Advocaten weten. Zelf blijven ze liever buiten de media. Grijpstra: ,,Ik ging voor vrijspraak. Ik weet zeker dat dat eruit was gekomen, omdat er in Groningen een soortgelijke zaak speelde en daar is vrijspraak uitgerold. Vandaag heb ik een brief gekregen van de kantonrechter in Breda dat de zaak ‘geseponeerd is, omdat het feit te oud is.’ Ik vermoed dat ze eieren voor hun geld hebben gekozen, omdat het nu heel druk is bij de rechtbank.”