Tien maanden werk aan Terheijdense Markstraat voor riolering en warmtenet

,,Het is een behoorlijke uitdaging om dit binnen deze tien maanden te realiseren”, vertelt Wim Kapitein, projectleider bij gemeente Drimmelen. ,,De Markstraat is vanaf nu wederom minder bereikbaar. Samen met de aannemer, de gemeente en de omgevingsmanager proberen we de overlast te beperken.”



,,Rioolwerkzaamheden geven altijd veel overlast”, zegt omgevingsmanager Ruben Herregodts. Daarom houdt hij elke maandag van 13.00 tot 14.00 uur een spreekuur in de keet ter hoogte van Markstraat 19. Hij wijst de omwonenden op De BouwApp. ,,Daarmee kun je de werkzaamheden volgen. Toch doen we ook nog een briefje in de bus bij de omwonenden, want niet iedereen heeft een smartphone.”