Tien klassen van Alphense basisschool in quarantaine: ‘Alleen de kleuters zijn er’

Geen sociale huur in IJpelaar. Maar dat hoeft deze keer ook niet.

15 september BREDA - In een nieuw appartementencomplex dat wordt gebouwd in de Croystraat in Breda komen geen sociale huurwoningen. Ook al neemt de vraag naar dit soort woningen alleen maar toe, in dit specifieke geval is dat niet nodig. ‘Sociale huur is ingewikkeld bij kleine projecten.’