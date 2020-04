Tien jaar buurtpreventie in Breda: ‘Alleen een bordje ophangen is niet genoeg’

BREDA - Vreemd… De bewoners van de wijk Biesdonk in Breda-Noord werden in 2009 geteisterd door inbrekers, dieven en overvallers. Toch werd er zelden aangifte gedaan. Dus vroegen gemeente en politie: ‘Waarom melden jullie dat niet?’ Het antwoord was even duidelijk als zorgwekkend: ‘Het heeft geen zin, er gebeurt toch niks’.

De teleurstelling in de Biesdonk was ook een breekpunt. Bij iedereen drong het besef door dat er iets moest veranderen. Een oplossing werd snel gevonden: buurtpreventie. Met als resultaat dat er al binnen een half jaar misdadigers werden opgepakt.

Achterban

Tien jaar later is buurtpreventie een groot succes, zegt wethouder Greetje Bos (Wijkveiligheid, VVD). Intussen zijn er 102 buurtpreventiegroepen waar 4300 mensen actief aan deelnemen. Zij hebben een ‘achterban’ van zo’n 19.000 Bredanaars.

Quote We hebben in tien jaar tijd alleen maar winst geboekt. Greetje Bos, Wethouder Wijkveiligheid

In het laatste decennium is het aantal woninginbraken in de stad gedaald van 1600 in 2010 naar 550 vorig jaar. Dat is deels een landelijke trend, maar volgens Bos valt de invloed van buurtpreventie niet te onderschatten: ,,De mensen zagen dat het écht werkt. We hebben in tien jaar tijd alleen maar winst geboekt.’’

Het succes van buurtpreventie is volgens de wethouder vooral de verdienste van de bewoners zelf. ,,Wij zorgen voor een bordje, informatie en de contacten met de politie. Maar verder zijn het de mensen in de buurten die in actie moeten komen. Wij geven hooguit wat sturing’’, zegt Bos.

Pril begin

Quote Het is geen doelstel­ling om heel Breda te voorzien van buurtpre­ven­tie. Chris Aarts, Veiligheidsadviseur gemeente Breda Veiligheidsadviseur Chris Aarts is vanaf het prille begin betrokken bij de Bredase buurtpreventie. Intussen werkt het systeem op de meest uiteenlopende plaatsen, van het buitengebied van Bavel tot een appartementencomplex in de binnenstad.

Het is Aarts nog niet gelukt om de hele gemeente aan de buurtpreventie te krijgen. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. ,,Mensen bepalen zelf wat ze willen. Wanneer je als overheid zegt dat mensen iets moeten doen, dan blaas je hun zelfredzaamheid om. Het is voor ons geen doelstelling om heel Breda te voorzien van buurtpreventie. Maar als ze ons bellen… Prima’’, zegt de voormalig sociaal werker.

Burgers die wel iets zien in buurtpreventie moeten er rekening mee houden dat een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid bij hen komt te liggen. ,,Je moet er wel iets voor doen’’, zegt Aarts. ,,Alleen maar een bordje ophangen is niet genoeg.’’

Bedankt, hoeft niet meer

Soms vindt een buurt het blijkbaar ook niet langer nodig om met preventie bezig te zijn. ,,Dat hebben we meegemaakt in Tuinzigt’’, zegt Aarts. ,,We kregen een telefoontje: ‘Hartstikke bedankt, maar het hoeft niet meer’. Of het daar ook rustiger is geworden? Tja, misschien dat ze in Tuinzigt inderdaad een beetje uit de focus van criminelen zijn verdwenen dankzij buurtpreventie.’’

Nieuw: cybercrime

Quote Het is inderdaad wat abstracter. Jonathan van Eerd, Veiligheidsadviseur gemeente Breda Nu de Bredase buurtpreventie zijn vruchten heeft afgeworpen wordt het volgens Bos en haar experts tijd om de aandacht te richten op nieuwe vormen van criminaliteit. En dan met name cybercrime. Het is een probleem waar Bos al mee te maken had toen ze nog als officier van justitie werkte: ,,Ik zag steeds meer zaken langskomen die een relatie hadden met het internet, zoals fraude op Marktplaats. Toen dacht ik al: misschien moeten we iets doen aan digitale buurtpreventie.’’

Waarna de wethouder, zoals ze het zelf omschrijft, Aarts en veiligheidsadviseur Jonathan van Eerd ‘helemaal los liet gaan’ op het idee om buurtpreventie in te zetten in de strijd tegen cybercriminelen. Maar er zit wel een verschil tussen het in de gaten houden van het huis van de buren en het onderscheppen van bijvoorbeeld een nep-bericht dat mensen vraagt om bankgegevens door te geven. ,,Het is inderdaad wat abstracter’’, zegt Van Eerd. ,,Daarom zijn we op zoek gegaan naar mensen binnen het buurtpreventienetwerk die willen meedenken. Met als resultaat dat we nu zo’n 35 digitale buurtambassadeurs hebben.’’

Quote Als je de politie erbij moet halen, dan is het eigenlijk al te laat. Greetje Bos, Wethouder Wijkveiligheid Breda Bos: ,,Het is een andere vorm van buurtpreventie, maar met hetzelfde doel: hoe voorkom je dat je een slachtoffer wordt?’’

,,Er zijn verschillende Facebook-groepen waarin mensen elkaar waarschuwen voor phishing-mailtjes. Nu zie je opeens allerlei corona-tips opduiken, die vol zitten met malware.’’

Malware, phishing… Het zijn digitale begrippen die nog niet bij iedereen meteen de alarmbellen doen afgaan. Maar het is een vorm van criminaliteit die steeds verder evolueert, zegt Aarts: ,,Via buurtpreventie geven wij de tools hoe je daarmee moet omgaan.’’

,,Ja, want als je de politie erbij moet halen, dan is het eigenlijk al te laat’’, zegt Bos.

Helemaal happy