Ticketwinnaars zijn nu verliezers: ‘538 Oranjedag was juist nodig om te testen’

Breda legt bal over doorgaan 538 Oranjedag bij kabinet: ‘We wachten op een antwoord’

11:38 BREDA/DEN HAAG - Met het toenemen van de sociale onrust rond het testevenement 538 Oranjedag in Breda op zaterdag 24 april, rijst de vraag of het nog moreel verantwoord is het festival door te laten gaan. Breda legt de bal voor het antwoord op die vraag bij het kabinet, zo blijkt uit een verklaring van de gemeente.