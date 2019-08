Ticketmaster betaalt servicekosten voortaan terug: ‘Het is niet meer dan normaal, wij doen het al jaren’

Het komt regelmatig voor dat een concert geen doorgang vindt of uitgesteld wordt. In zo’n geval konden kaarthouders enkel hun centen voor het kaartje teruginnen. Naar de servicekosten, die in sommige gevallen al gauw 5 euro bedragen, konden zij vervolgens fluiten. Dat kon zo niet langer, vond de Consumentenbond. En ja hoor, deze week paste Ticketmaster haar beleid aan. Goed nieuws.

Maar hoe zit dat bij Brabantse poppodia, die zeker niet allemaal een beroep doen op de diensten van de kaartenboer in kwestie. Neem Mezz in Breda, die de ticketing voor eigen rekening neemt. ,,Mensen met een kaartje kunnen bij een annulering direct hun geld terugkrijgen. Dat is al jaren zo. Het verlies dat geleden wordt, is voor ons, de zaal”, laat communicatiemedewerker Rick Ruskus weten.

Ook bij Gebouw-T in Bergen op Zoom, dat via kaartverkoper Stager handelt, is daar sprake van. ,,Dat is bij ons altijd zo geweest”, vertelt Joep Gudde. ,,Als mensen bij ons een kaartje kopen, zien ze de volledige prijs in beeld, dus inclusief de service- en administratiekosten. Maar wij hebben een beleid, ongeacht het ticketingsysteem, dat we áltijd het volledige bedrag terugstorten bij een annulering.” Ook bij Willem Twee wordt gebruikgemaakt van Stager. Dat Bossche poppodium betaalt ook altijd het volledige bedrag terug bij een annulering, laat perswoordvoerder Jaap Houdijk weten. ,,Al jaren, dat is niet meer dan normaal, vinden wij.”

Quote Overigens zit ‘alles’ in die servicekos­ten: denk bijvoor­beeld aan de wi-fi en de toiletvoor­zie­nin­gen Monique Dielemans, Dynamo Eindhoven

Grote kostenpost

Tot nu toe was daar bij de Eindhovense Effenaar en de Tilburgse 013 geen sprake van. De bezoekers van die podia bestellen immers al jaren via Ticketmaster en kregen bij een annulering dus geen servicekosten terug. ,,Met die servicekosten maken wij ook echt kosten. Het is niet zo dat zoiets verzonnen wordt.”

Tijs Heesterbeek, hoofd marketing van de Effenaar, is wél blij met de koerswijziging. ,,Dit is wel zo netjes naar het publiek toe. Ticketmaster en wij nemen dat risico, het hoort erbij. Een grote kostenpost zal het niet worden”, denkt hij, gezien het geringe aantal (,,2 à 3") jaarlijkse afgelastingen.

Emiel Haring, hoofd marketing en communicatie van 013, spreekt van een goede ontwikkeling. ,,Of er vaak shows geannuleerd worden? Dat verschilt enorm. Een paar keer per jaar is daar zeker sprake van. Het is gewoon erg zuur voor de bezoeker: en het concert gaat niet door en je krijgt het volledige bedrag niet terug. Het is goed dat Ticketmaster dat beleid nu heeft aangepast.”