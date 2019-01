Thuiszorg: Thebe neemt Careyn over

Thebe neemt de honderden medewerkers van thuiszorgorganisatie Careyn in de regio Breda over. De overname moet op 1 juli ingaan. Wat Thebe heeft betaald, is niet bekendgemaakt.

Careyn dat vooral actief is in Utrecht en Zuid-Holland, wilde al langer af van haar thuiszorgactiviteiten in de regio Breda. ,,Geografisch paste het niet echt. Bovendien was onze zorg in Breda niet geïntegreerd. In Utrecht en Zuid-Holland hebben we thuiszorg in combinatie met woonzorgtehuizen‘’, verklaart een woordvoerster van Careyn het afstoten van de Bredase tak.

Careyn nam de thuiszorgtak in Breda jaren geleden over van een organisatie die luisterde naar de naam Thuiszorg Breda. De overname nu door Thebe heeft geen consequenties voor de 200 full-time arbeidsplaatsen van Careyn in Breda, beweren beide partijen. ,,Voor zover we nu kunnen overzien gaat iedereen mee over, inclusief het management’’, zegt woordvoerster Irma van den Meijdenberg van Thebe.

De cliënten van Careyn zullen na 1 juli ook zoveel mogelijk dezelfde gezichten blijven zien. ,,Dat is wel onze intentie. Zo min mogelijke veranderingen. Alleen het bedrijf waarvoor ze werken verandert.’ aldus Van den Meijdenberg. Omdat beide zorginstellingen onder dezelfde CAO vallen zal er voor de medewerkers wat de arbeidsvoorwaarden en het salaris aangaat, niets of nauwelijks wat veranderen.

Careyn sprak de afgelopen maanden met meerdere zorgpartijen in en rond Breda over een eventuele overname. Uiteindelijk werd voor Thebe gekozen. De laatste zegt met Careyn een stevigere positie op de thuiszorgmarkt in en rond Breda te krijgen. Over het geldbedrag dat met de overname is gemoeid, willen beide partijen niets zeggen.

De voorgenomen overname moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt. Die zal ondermeer nagaan of de nieuwe organisatie niet te groot wordt in de regio Breda. Thebe is met 23 woonzorgcentra en 4.000 medewerkers nu al een grote speler op de zorgmarkt. Ook moeten de overname nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraden en de cliëntenraden van beide instellingen.