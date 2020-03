Thuiswerken? Niet bij Bredase bedrijven

Bewoner woonzorg­cen­trum Prinsen­beek positief getest op Corona

21:25 PRINSENBEEK - Een bewoner van woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek is positief getest op het Coronavirus. Dit laat de manager van de Thebelocatie weten in een brief aan de bewoners, hun familieleden, vrijwilligers en medewerkers van Hagedonk.