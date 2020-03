Thuisgaan brengt de Bredase zaterdagavond in de huiskamers

BREDA - ,,Nog negen minuten", roept Jim Meijer, bedrijfsleider van café Proost, opgewonden. De energie op de dansvloer in deze kroeg is voelbaar, hoewel er nog geen tien man binnen is. De apparatuur staat klaar, de middeltjes ter hygiëne ook.

De Bredase Nachtburgemeester Ralph Behouden trapt Thuisgaan af: twintig dj's draaien belangeloos voor het uitgaanspubliek, dat nu toch vooral verzocht wordt thuis te blijven. ,,Geniet, vier feest, maar doe dat alsjeblieft wel alleen", trapt hij het spontane evenement af.

Echt een Bredading

De 'creatieve hersenspinsels', zoals Meijer ze noemt, kwamen donderdag. Hoe bereiken we ons publiek in deze rare tijden? ,,Al snel wilden we een dj op laten treden met een live feed naar Instagram. Iedereen die we spraken, reageerde superenthousiast. Ook technici die de streams konden verzorgen wilden gelijk meewerken", schetst hij. ,,Het werd al snel groter en groter. Dit is echt een Bredading. De energie die ontstond was enorm. Alles is in twee dagen gefixt, iedereen haakte aan."

Meijer sluit daarom een tweede editie zeker niet uit, maar weet dat het niet eindeloos kan. ,,Iedereen staat toch gratis. We willen Breda, de horeca en onze doelgroep een hart onder de riem steken. Kijk, je merkt dat alles met energie werkt. Dus dan wordt een eventuele tweede editie ook gewoon twee keer zo gaaf."

Leuk feestje bouwen

Dj Tom-S uit Arnhem staat elders in de zaak te wachten op zijn beurt. Bewust: de anderhalve meter afstand wordt streng gehandhaafd. Er mogen zo min mogelijk mensen bij elkaar staan, dus deze ruimte is vol. De dj-booth en alle andere apparatuur wordt continu schoongehouden. Ellebogen worden gegeven. ,,Ik zit me nu ook thuis te vervelen", legt hij uit. ,,Ik kreeg een WhatsApp over dit initiatief en wilde gelijk komen. Op deze wijze zie je je publiek weliswaar niet, maar dan nog kun je een leuk feestje bouwen."

Jezelf opnieuw uitvinden

Behouden ziet dit soort initiatieven ook in andere steden ontstaan. ,,Allerlei cultuuruitingen zetten streams op om te laten zien dat ze er nog zijn. Iedereen zoekt manieren, hier ook. Het is het entertainen en die middelen zijn er, ook in moeilijke tijden. Misschien vereist deze coronastrijd ook dat je jezelf opnieuw uitvindt. Je creativiteit moet laten zien. Als je dat op een juiste manier doet, straalt dat uit op iedereen." Meijer kijkt met een schuin oog naar de kijkcijfers van de livestream, die al gauw boven de tweehonderd gaat. ,,Het is zo gaaf. Ik krijg nu via social media allerlei foto's opgestuurd van mensen die aan het kijken zijn."