Thuis uitgaan met Bredaas Thuisgaan: ‘Het is positief uit de hand gelopen’

Dé Spellenwin­kel in Breda: ‘We maken gekke tijden mee’

9:00 BREDA - ,,We maken gekke tijden mee. Zitten we opeens aan huis gekluisterd, zitten we met elkaar opgescheept”, zegt Margot Zijtregtop van Dé Spellenwinkel in wijk Belcrum in Breda. En dat merkt ze dus in haar zaak. Meer klanten die voor een legpuzzel of bordspel komen.