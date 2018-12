Thrillerschrijfster Nathalie Pagie wint opnieuw ThrillZone Award

BAVEL- Met haar boek ‘IJsengel’ heeft de Bavelse schrijfster Nathalie Pagie voor de tweede keer op rij een ThrillZone Award in de wacht gesleept in de categorie ‘Beste Nederlandse Thriller'. Dat hoorde zij maandag 24 december.

Twee keer achter elkaar deze prijs, hoe is dat?

,,Erg leuk. Er zijn in Nederland niet veel prijzen op thrillergebied. ThrillZone is een platform voor thrillerfanaten. Het was al bijzonder dat zij, nadat ik in 2017 de Award al had gewonnen, opnieuw een boek van mij op de long- en later op de shortlist hadden geplaatst. Daar konden lezers op stemmen. Dat die vervolgens mijn boek uitkozen als beste Nederlandse thriller, ervaar ik als enorme waardering. Ik had het natuurlijk gehoopt, maar er eigenlijk niet op gerekend. De concurrentie was stevig. Des te verrassender was het dat ‘IJsengel’ won.”

Hebt u inmiddels al een prijzenkast?

,,Nee hoor. De prijs vorig jaar was een beeldje. Dat staat bij mij in de boekenkast. Als er dit jaar opnieuw een beeldje aan de ThrillZone Award is gekoppeld, past die er nog prima bij."

Is IJsengel uw beste boek?

,,Ja, tot nog toe wel. Ergens in 2012 ben ik begonnen met het schrijven van thrillers. Aanvankelijk combineerde ik dat met een andere baan. Tot ik, ongeveer twee jaar geleden, besloot mijn werk op te zeggen en fulltime te gaan schrijven. Sindsdien ben ik vooruit gegaan. Niemand heeft mij ooit verteld hoe je nou precies een thriller schrijft. Ik ben gewoon begonnen. Ik merk dat ik, naarmate ik meer schrijf, beter word. IJsengel is duidelijk spannender, verrassender en meer gelaagd dan mijn vijf vorige boeken.”

Twee keer achter elkaar een prijs, geeft dat druk?

,,Ik ervaar inderdaad iets meer druk dan anders. In april verschijnt mijn nieuwe boek. Dat is zo afgesproken met de boekhandels. Eigenlijk had ik het nu al zo goed als af willen hebben. Maar ik merk dat ik, anders dan anders, een maand langer nodig heb. Ik wil per se dat het nieuwe boek minstens van hetzelfde niveau is als IJsengel. Of dat het beter is. Dat is die extra druk. Maar die creëer ik zelf. Daar ben ik me van bewust.”

In twee zinnen, waar gaat IJsengel over?

,,Het speelt zich af in het ijskoude Zweden. Een jonge zwerver beslist om zijn stiefvader de ontvoeren. Hij krijgt daar hulp bij. Het verhaal wordt vanuit verschillende perspectieven verteld, toont zo een onderhuidse spanning en een wisseling tussen slachtoffer-dader. Dat is die gelaagdheid waar ik het eerder over had.”

Waar gaat uw nieuwe boek over dat in april verschijnt?

,,Dat is er één uit de serie die aan het schrijven ben rond het journalistenduo Tara Linders en Diego Martinez. ‘De trip’, wordt de titel. In een notendop gaat het om een extreme survival op Hawaï tegen de achtergrond van een vulkaan die op het punt staat om uit te barsten.”

Twee prijzen voor een thriller, een genre dat het goed doet op televisie en film, al aanbiedingen?