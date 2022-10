Thomas van Gool volgt John Meeuwissen op als voorzitter BAK van Boemeldonck

Voormalige Willebrord­se renner Rini Wagtmans bijna in oog orkaan Ian: ‘Spookach­tig en beangsti­gend’

ETTEN-LEUR - Het leek alsof hij op een station stond, waar 36 uur lang over vier sporen tegelijk goederentreinen met een snelheid van 150 kilometer per uur voorbij raasden. In feite zat hij binnen in huis, bijna in het oog van orkaan Ian.

3 oktober