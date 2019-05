Thomas Lina lanceert persoonlijke tweede soloplaat: ‘Waarom constant doorjakkeren?’

In de jarenlang erg succesvolle popgroep Rosemary’s Sons speelde hij toetsen, componeerden ze samen en deed hij backing vocals. De vijf liedjes op The Late Night Show zijn echt helemaal Thomas Lina.



,,Die moesten eruit. Ik nam een paar belangrijke beslissingen. Zo stopte ik als docent bestuursrecht bij de Juridische Hogeschool van Avans-Fontys in Den Bosch en Tilburg. Ik had even genoeg gependeld en voelde dat die break benut moest worden om deze plaat te maken.”