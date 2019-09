‘Thijs was mijn vader, een clown, van wie ik intens hield’

ROCAMADOUR/BREDA - ,,Mijn vader was mijn held. Een bon vivant. Een charmante man van wie heel Breda hield. Ik ook. Al was het niet altijd makkelijk om de dochter te zijn van Thijs van der Molen.”

In Frankrijk, waar ze woont, is het voor haar toch onverwachte overlijden van haar vader bij dochter Nicole Termohlen hard aangekomen. Ze is 54 jaar. ,,Deze week zou onze verjaardag zijn”, vertelt ze. ,,Mijn vader en ik zijn allebei jarig op 7 oktober.”

,,Ik herinner me mijn vader als een man die vol van het leven genoot. Hij hield ervan in de schijnwerpers te staan. Dat wist ik al als kind. Publiek was zijn leven.”

‘Als het maar gezellig was’

Hij was verslingerd aan zijn café. Waar het altijd feest was. Waar klanten net als hijzelf op de bar klommen om een lied in te zetten. Klanten die trouwens niet zelden zelf achter de toog stapten om hun eigen bier te tappen. Thijs vond het prima. ,,Als het maar gezellig was”. Dat er niet werd betaald vond hij van minder groot belang. ,,Hij was niet materialistisch. Vond het niet erg dat wij op matrassen op de grond sliepen.”

Een vader ook die liever niet wilde dat zijn dochter het kroegleven inrolde,,Hij kon streng zijn. Was beschermend.” Stuurde zijn enige kind uiteindelijk naar een internaat in Frankrijk.

Volledig scherm Thijs van der Molen.

De achterkant van het zakelijke leven

Nooit, zo denkt Nicole, is haar vader over het faillissement van zijn cafés gekomen. Het raakte hem diep. De achterkant van het zakelijke leven, de hardheid van schuldeisers, stonden haaks op de gezelligheid die Thijs zelf ambieerde. Hij ging er aan onderdoor.

Voor zijn naasten, zijn familie, zijn dochter, was het de laatste jaren moeilijk om met hem om te gaan. ,,Mijn vader was een clown”, zegt ze. ,,Een grote glimlach naar de wereld. Maar thuis zat hij alleen. Verwaarloosde zichzelf.” En, hoewel heel wat Bredanaars hem in hun hart hadden gesloten, zijn cd’s in hun kast hebben staan, zat hij altijd in geldnood.

‘Held uit mijn kindertijd’