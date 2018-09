Thierry Aartsen: volksjongen die in de kroeg dezelfde is als in de raad

'Jouw maat in de raad'. Al sinds Thierry Aartsen ruim acht jaar gelden op zijn 19de lid werd van de Bredase gemeenteraad, koketteert hij met zijn jeugdige verschijning. Niet helemaal ten onrechte, want zo jong was er nog nooit iemand in de raad terecht gekomen. Wat ook helpt: hij heeft al jaren een seizoenkaart voor Vak G bij NAC en is regelmatig te vinden in 't Stammeneke, zijn vaste kroeg in de Vismarktstraat.



,,Een ontwapenende, authentieke jongen. Verbonden met de Bredase samenleving, van NAC tot carnaval. Sociaal betrokken, maar ook nadrukkelijk behept met zeer liberale beginselen: mensen moeten het zelf doen'', kan Peter van der Velden zich herinneren. Hij was in 2010 de burgemeester bij wie Aartsen de eed af nam.