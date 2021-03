Thierry Aartsen mikt op de Tweede Kamer: ‘Ik ken de dagelijkse praktijk, dus mij maken ze de pis niet lauw’

‘Karikatuur van sociale stelsel’: in de bijstand mag je maximaal 100 euro per maand aan giften ontvangen

6 maart BREDA - ,,U maakt een karikatuur van het sociale stelsel in Nederland.’’ Maar toch krijgt VVD-kopstuk Arnoud van Vliet niet zijn zin. De gemeenteraad van Breda wil dat mensen in de bijstand maximaal 1200 euro per jaar aan giften kunnen ontvangen.