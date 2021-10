Thialf van het zuiden ligt in Breda: stad gaat meedraaien in landelijke schaatstop

Man met 11 kilo crystal meth ter waarde van 1 miljoen betrapt in Breda

30 september BREDA - Een 23-jarige automobilist is woensdagavond aangehouden tijdens een snelheidscontrole aan de Graaf Engelbertlaan in Breda. De man reed 107 waar 50 is toegestaan, maar had daarnaast ook nog eens 11 kilo crystal meth en 205 gram LSD in zijn wagen liggen.