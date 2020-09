Theo van der Westerlaken naamdrager van Grote Prijs: ‘Hij droeg het vrouwenwielrennen een warm hart toe’

Topdrukte bij klooster­win­kel: zusters zijn 20.000 flessen wijn in één week tijd kwijt

12:34 OOSTERHOUT - ,,De laatste fles wijn is verkocht”, vertelt Thibaud van der Steen blij. In vijf dagen tijd heeft de Bredanaar geholpen om 20.000 flessen wijn aan de man te brengen, van de zusters van Sint-Catharinadal in Oosterhout. Het was topdrukte bij het klooster.