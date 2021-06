Theesalon annex buurtresto de Struyck in de Heuvel moet ‘jammer genoeg’ dicht

‘Dubbel uniek’: twee ooievaars­nes­ten met vier jongen, aan het Schippers­pad en in het Markdal

31 mei BREDA - ,,Een ooievaarsnest met vier jongen is behoorlijk uniek in Nederland. En dan twee nesten met vier jongen...”, kan Joop van Riet, natuurgids IVN Mark & Donge, zijn geluk niet op. Het ene ‘volle’ ooievaarsnest is te vinden in het Markdal, het andere iets jongere nest aan het Schipperspad, tussen Bond Park en de Dr. Batenburglaan.