Thebe speelt met overname in op komende vergrijzing

Voor de cliënten, thuiszorgmedewerkers en het management van Careyn in Breda ‘zal er niet veel veranderen’, aldus de woordvoerder van Thebe. Alle 220 medewerkers gaan mee naar de nieuwe organisatie met behoud van arbeidsvoorwaarden en salaris.

Quote Meer mensen hebben straks zorg nodig. Daar passen we de organisa­tie nu al op aan Woordvoerder Thebe

Meer mogelijkheden

,,Mensen houden ook dezelfde wijkverpleger of thuiszorgmedewerker. Zij zullen er weinig van merken. Het is wel zo dat er voor de cliënten meer mogelijkheden komen. Thebe kan bijvoorbeeld dagbesteding aanbieden. Daarnaast hebben wij woonzorgcentra waar cliënten als het nodig is, terecht kunnen.”

Voor Careyn is dat in Breda lastiger, omdat zij in de regio geen woonzorgtehuizen hebben. Careyn is vooral actief in Utrecht en Zuid-Holland.

Aantal 75-plussers neemt flink toe

Thebe ziet de overname als een investering in de toekomst. ,,De komende 25 jaar neemt het aantal 75-plussers flink toe. Daar willen we met zorg op maat thuis en daarnaast de hoeveelheid verpleeghuizen en het aantal bedden op voorbereid zijn", aldus de woordvoerder van Thebe. ,,We weten dat meer mensen straks zorg nodig hebben. Daarom passen we de organisatie daar nu al op aan.”

Cliënten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau moeten kunnen kiezen

Thebe heeft op dit moment 23 woonzorgcentra en 4000 medewerkers. Daar komen er met de overname 220 bij. De overname heeft meer dan een jaar langer geduurd, omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek wilde doen. ACM is nu akkoord gegaan met als voorwaarde dat Careyn de wijkverpleging in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in West-Brabant overdraagt aan een andere zorginstelling. Anders zou er in die gemeenten te weinig keus overblijven voor cliënten.

Stimulans voor zorgaanbieders

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ,,Het is belangrijk dat er goede wijkverpleging is en dat er iets te kiezen valt voor cliënten die zorg nodig hebben, ook in kleinere gemeenten. Wijkverpleging is voor mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld ouderen en langdurig zieke mensen, essentieel. Als er in een gemeente meer organisaties wijkverpleging aanbieden, stimuleert dat zorgaanbieders om goede kwaliteit te blijven leveren. Ook zorgt het ervoor dat hun aanbod zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van cliënten. Dat is voor iedereen die zorg nodig heeft van groot belang.”

In de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zou Thebe na de overname van de zorgactiviteiten van Careyn, nagenoeg de enige aanbieder van wijkverpleging zijn. Daarom draagt Careyn de wijkverpleging in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau over aan Thuiszorg Groot Brabant. Dat moet gebeuren voordat Thebe de andere zorgactiviteiten van Careyn overneemt. Op die manier kunnen cliënten en zorginkopers in deze gemeenten naast Thebe ook een andere zorginstelling kiezen.