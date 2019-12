Thebe bestaat 100 jaar: ‘Sterk genoeg om uitdagingen aan te gaan’

BREDA - Donderdag op de kop af een eeuw geleden zag het Wit Gele Kruis het levenslicht in Tilburg. De thuiszorginstelling stond aan de wieg van wat we nu kennen als Thebe, een van de grootste zorgaanbieders van de regio.

Thebe vierde de verjaardag de laatste maanden al op diverse momenten, donderdag was de voorlopige afsluiting van de festiviteiten. Voorlopig, want in het voorjaar heeft de instelling nog wat in petto voor cliënten en medewerkers.

Donderdag was er een cadeau voor de driekoppige raad van bestuur van Thebe; voorzitter Luc Kenter, Agnes Klaren en Marijke Megens. Zij kregen van het personeel een groot kunstwerk, samengesteld uit duizenden piepkleine foto's van medewerkers.

In het zonnetje zetten

Na de ceremonie 'in klein comité' ging Marijke Megens in op het feestjaar: ,,Het was een mooie gelegenheid om onze cliënten en medewerkers in het zonnetje te zetten. Een eeuw van bestaan is toch een mijlpaal. Thebe heeft als fusie-organisatie een hoop meegemaakt, en er staan ons nog pittige uitdagingen te wachten. Maar we hebben wel degelijk iets te vieren.”

,,Er is rust in de organisatie, er staat een duidelijke visie, iedereen kent de lijnen waarlangs we werken. Thebe is een cliëntgerichte zorginstelling, dat is de kurk waarop we drijven. Dat is de afgelopen jaren meer handen en voeten gegeven. We zijn echt trots op die stabiliteit.”

‘Zorg is en blijft mensenwerk’

,,De uitdagingen die er aankomen? Die draaien vooral om de toename van de zorgvraag”, antwoordt de bestuurder. ,,De babyboomgeneratie komt eraan als zorgvragers. Dus we staan voor een kwantitatieve uitdaging. De aanwas van de vraag is eigenlijk dubbel, want doordat deze generatie zorgbehoevend wordt, vallen er ook veel mantelzorgers weg.”

,,We moeten op zoek naar een balans tussen wat straks gevraagd wordt en wat wij kunnen bieden. Het is te simpel om alleen maar aan meer medewerkers te denken. De zorg is en blijft mensenwerk, maar antwoorden liggen ook op andere terreinen. Denk aan andere vormen van huisvesting, aan technologie. Zo zijn er apparaatjes die cliënten herinneren aan hun medicijnaanname. Dat werkt effectiever dan er iemand drie, vier keer per dag langs sturen. Gelukkig zijn we sterk genoeg om de uitdagingen aan te gaan.”

Bonus op rekening

De zorg om de zorg, voorlopig blijft het een thema. Maar donderdag draaide vooral om het feest. Alle medewerkers en vrijwilligers vonden donderdag een kaartje in de bus en een bonus op hun rekening.