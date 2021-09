Theaterstuk met statushouders vertelt zes vluchtverhalen in één: ‘Er is meer begrip nodig, meer empathie’

Hij werkt als kok in een restaurant, houdt van dansen en heeft altijd gedroomd van een carrière als acteur. Bassam Rustom (56) is een rustige, bescheiden man, maar zijn ogen gaan stralen als hij vertelt over zijn rol in het interactieve theaterstuk van Zout, dat in samenwerking met Nieuwe Veste en Taalhuis Breda tot stand is gekomen.