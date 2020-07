Theaterclubs luiden noodklok: ‘We dreigen dakloos te raken!’

BREDA - Amateurtoneelspelers uit Breda wacht een sombere toekomst. Dat schrijft het overkoepelende AtoB (Amateurtoneel overleg Breda) in een brief aan het college. ,,Als er niets gebeurt, dreigt voor ons een zwervend bestaan.”

Aanleiding voor de zorg is het bericht dat Podium Bloos in Breda buiten zowel een provinciale als een gemeentelijke subsidie is gevallen. Daardoor dreigt faillissement. Waardoor: ,,Ook amateurclubs dakloos raken", zegt Reginald Kluijtmans van de AtoB.

Broedplaats voor talent

Podium Bloos is tegenwoordig vooral bekend vanwege de ruimte die de instelling biedt aan de ontwikkeling van jonge, talentvolle professionele theatermakers. Een rol waarvoor de instelling de handen op elkaar krijgt. Zowel provincie als gemeente oordeelden enkele weken geleden nog dat Bloos zelfs zo belangrijk is, dat overheidssteun op zijn plaats is.

Toch krijgt Bloos geen cent. Want toen provincie en gemeente elk hun eigen spaarpot omkeerden om te kijken of er nog wat in zat voor de Bredase instelling, bleken de potten tot op de bodem leeg. Waarop Bloos wel waardering, maar geen geld kreeg.

Dakloze theaterclubs

Zuur voor de instelling zelf, die sindsdien vecht voor het voortbestaan. Maar ook vervelend voor de amateurs die bij Bloos aan de Speelhuislaan een thuis hebben. Toneelclubs die, zo zegt Kluijtmans nog maar eens: ,,Zelfs aan de wieg stonden van Podium Bloos.” Het was hun stichting Huis der Kunsten die rond 2000 de aanzet gaf tot de komst van het theater.

Hij wijst op de prachtige voorstellingen die de twaalf theaterverenigingen die bij de AtoB zijn aangesloten er in de loop der jaren gaven. Op de succesvolle edities van het Theaterfestival Breda die er waren. En, al is de positie van het amateurtheater gedurende de jaren iets meer op de achtergrond geraakt. ,,Zonder Bloos is er nauwelijks nog een plaats in Breda waar wij op kunnen treden.”

Vandaar de noodkreet richting college en raad. Doe iets! Verzin een oplossing voor Bloos. Want zonder raken de theaterclubs hun podium kwijt en wacht hen een zwervend bestaan.