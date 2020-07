Theater worstelt met coronaregels: ‘Dit is óók een teamsport’

BREDA - Waarom mogen voetballers wel weer normaal spelen, maar acteurs niet? In de theaterzaal van Nieuwe Veste blijkt dat de anderhalve-meter-regel voor frustratie zorgt: ,,De focus ligt nu op de afstand tot elkaar, en niet op het spel.” Theaterdocent Irma Rens legt uit hoe ze in deze periode toneellessen geeft.

Twee agressieve klanten hebben knallende ruzie om het laatste worstenbroodje bij de bakker. Ze willen elkaar te lijf gaan, maar dat kan niet. De ruzie blijft mondeling en beide klanten blijven op hun eigen plek staan. Dit soort scènes, waarin de acteurs elkaar beslist niet mogen aanraken, ziet Irma Rens (53) dagelijks voorbij komen. Ze werkt als theaterdocent en projectleider bij Nieuwe Veste.

Volwaardige lessen

Toen het cultuurcentrum op 2 juni weer opende, met de bijbehorende coronaregels, was Rens in eerste instantie dolblij: ,,Mijn cursisten en ik mochten eindelijk de vloer weer op,” vertelt ze enthousiast. ,,Maar er was ook twijfel. Hoe zouden de lessen eruit zien met een afstand van anderhalve meter tussen elke acteur? Ik heb met mijn cursisten besproken of ze die nieuwe manier van toneel zagen zitten. Ik wil hen volwaardige lessen geven waarin ze echt iets leren, anders doen we het niet. Gelukkig stonden ze te popelen,” aldus Rens.

Quote Je let niet meer alleen op je spel, maar ook op die afstand ten opzichte van elkaar Irma Rens, theaterdocente

Spelen op afstand

Nieuwe Veste liet de theaterlessen onder enkele voorwaarden weer beginnen: Handen moeten worden gedesinfecteerd, groepen cursisten mogen niet groter zijn dan twaalf spelers en tussen alle aanwezigen moet continu een afstand zijn van anderhalve meter. Met name die laatste regel veranderde Rens’ manier van lesgeven.

,,Wat ik vooral merkte is dat je de spelers een tweede focus moet laten ontwikkelen. Je let namelijk niet meer alleen op je spel, maar ook op die afstand ten opzichte van elkaar. Theater draait om de spontaniteit en vrijheid van acteren, contact maken en je impulsen volgen. Dat neemt door de coronamaatregel sterk af. De dynamiek verdwijnt, en dat is juist wat theater zo mooi maakt.

Kijk naar jezelf

Zijn er dan alleen maar obstakels in deze nieuwe manier van toneelspelen? Nee, Rens merkt ook kansen op: ,,In deze periode kun je als acteur ook eens goed op jezelf focussen. Kijken naar je eigen fysieke spel. Hoe loop je, hoe zit je, hoe gebruik je je stem? Wat gebeurt er in je lijf tijdens een scène? Hoe transformeert je houding bij het spelen van verschillende types en emoties? De maatregel kan je bewuster maken van deze dingen.”

Quote Theater is voor mij onlosmake­lijk verbonden met publiek. Dat doe je niet in je eentje op je kamer Irma Rens, theaterdocente

Online toneelles

Tijdens de lockdown heeft Rens geprobeerd om haar theaterlessen online door te zetten, via de app Zoom. ,,Het was fijn om mijn cursisten op die manier weer te kunnen zien, maar dit alternatief miste veel,” vertelt ze.

,,Het echte samenspelen. De interactie. Het plezier en het contact wat je met spelers hebt en zij met elkaar. Ook gaf het de spelers weinig voldoening om gemaakte scènes aan elkaar te laten zien. Je krijgt bijna geen respons. Theater is voor mij onlosmakelijk verbonden met publiek. Dat doe je niet in je eentje op je kamer,” aldus Rens.

Contactberoep

Rens hoopt dat het vak van acteur snel wordt gezien als een contactberoep. ,,Dan kunnen we weer vrijuit aan de slag op het podium,” vertelt ze. ,,Gelukkig wordt daar op het moment serieus over nagedacht. Theater is een echte contactsport en teamsport. Juist dat samenspel kan niet worden gemist.” Rens besluit: ,,Cultuur heeft tijdens de lockdown zoveel troost geboden. Kijk hoeveel er werd gestreamd, gelezen en beluisterd. Ik hoop dat dat belang van kunst nooit meer wordt vergeten.”