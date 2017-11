The VR Room opent in de Koepel: 'Virtual reality kan Breda verrijken'

videoBREDA - Breda is een nieuwe werkelijkheid rijker, een virtuele. The VR Room is vanaf vandaag geopend in de FutureDome, de voormalige Koepelgevangenis. Burgemeester Paul Depla toont zich bij de opening enthousiast: ,,Virtual reality kan de stad verrijken.''

Natuurlijk grijpt Depla even terug naar de uitverkiezing van Breda als Beste Binnenstad, de avond ervoor. ,,Dat is de realiteit. In het juryrapport werd genoemd dat we onder meer voorop lopen in digitale verbindingen. Laten we ook met virtual reality onze voortrekkersrol nemen.''

Lees ook The VR Room komt naar Breda: virtual reality in de Koepel Lees meer

Joris Korsten hoort het aan met trots. Blij als een kind is hij als eindverantwoordelijke van de Bredase tak van The VR Room dat zijn droom, zijn 'oude vlam', hier binnen deze muren van de oude gevangenis tot wasdom komt. ,,Ik ben een gadgetman. Toen ik stopt met mijn bedrijf in frituursnacks kwam ik de Oculus Rift tegen, een vr-bril, echt een liefde van me. Het leek me leuk om daar een businessmodel van te maken. Uiteindelijk kwam ik uit in Utrecht waar The VR Room al langer speelt. Ik kon met dat concept nu hier in de Koepel terecht.''

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De virtual reality room in de oude Koepelgevangenis. © ron magielse / pix4profs

Dinosaurus

Een eerste ervaring met enkele van de ruim vijftig virtuele avonturen geeft een indruk. Bril op. Ik sta ik een museum. Een kwijlende dinosaurus rent op me af. Shit. Ik duik weg. Gelukkig: het beest rent voorbij. ,,Kijk uit, loop niet te ver. Zo ver gaat de kabel niet mee.'' Dan: een hand simulatie-game. Als ik mijn handen voor de bril houd, kan ik zowaar virtuele blokken oppakken, wegslaan of maken. Bizar.

,,Ik vind VR heel spannend, heel gaaf, het staat echt in de kinderschoenen'', zegt Korsten. ,,Het gaat richting business en social. We willen daar als The VR Room mee voorop lopen. Er gaan hier nog veel leuke dingen gebeuren.''

The VR Room is zes dagen in de week geopend in De Koepel. Voorlopig voor een jaar, tot de gevangenis verkocht is. Depla toonde zich in ieder geval content met de huidige invulling: ,,Er gebeuren hier prachtige dingen waarmee de stad vooruit komt. Dit zijn de rafelrandjes waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Mooi om te zien dat die ruimte wordt gepakt.''