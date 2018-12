The Tielman Brothers nader belicht in Stedelijk Museum Breda

Leven en sterven in schaduw vliegveld Gilze en Rijen in WOII

8:00 GILZE EN RIJEN - Heemkring Molenheide werkt aan een documentaire over de dramatische gevolgen van de aanwezigheid van een vliegveld in de gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste beelden maken grote indruk. ,,We hebben veel te vertellen”, zegt voorzitter Bert Wagemakers.