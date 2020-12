The Social Chef serveert een oer-Bredaas verhaal als kerstdiner

Als sous-chef staat Joosen in de keuken van hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd. Daarnaast bedenkt hij sociale projecten. Eerder was er al Restaurant5 in Prinsenbeek, dat hij samen met zijn vriendin Arlinde Ros uitvoerde, nu The Social Chef. Bij Restaurant5 brachten ze eenzame ouderen samen met vier onbekende tafelgasten. Zo konden ze hun levensgeschiedenis kwijt. De maaltijden waren aangepast aan deze verhalen.