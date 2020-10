The Masked Singer-creaties Vuurvogel, Neptunes en Zebra in Bredaas atelier tot leven gewekt

Breda blij met drukteme­ter: ‘Zo zijn we de zomer zonder excessen doorgeko­men’

9 oktober BREDA - Tijdens de coronacrisis is de ‘druktemeter’ voor de binnenstad van Breda tot nu toe twee keer in het rood terecht komen. Het waren de enige momenten dat de gemeente op het punt heeft gestaan om in te grijpen, omdat het te druk werd. Maar uiteindelijk nam de drukte ook weer zo snel af, dat het nemen van maatregelen niet nodig was.