Thé Bastiaansen, melkboer te Breda én grondlegger van de SRV overleden

De ondernemer was dan ook jarenlang zichtbaar in de straten van de stad, wanneer hij zijn melkroute aflegde. Eerst met een oude bakfiets, later met een driewieler van Spijkstaal en daarna zelfs met een grote SRV-wagen. Ook stond Bastiaansen samen met zijn echtgenote aan de basis van De Gastronoom.

Deze week is Bastiaansen na een kort ziekbed overleden op 85-jarige leeftijd.

Melkfabriek

Hij werd in 1933 geboren in de Molengrachtsestraat, wat nu de Poolseweg is, als vierde in een gezin van elf kinderen. Op vrij jonge leeftijd ging Bastiaansen werken in de melkfabriek in Bavel. Nadat hij zijn latere vrouw leerde kennen op een dansavond besloot het tweetal een eigen melkwinkel te beginnen aan de Ploegstraat.

Nieuw fenomeen: de supermarkt

In de loop van de jaren zestig ondervond de familie Bastiaansen, net als alle melkboeren, steeds meer concurrentie van een nieuw fenomeen: de supermarkt. Het was de Bredase ondernemer reden om de strijd aan te gaan. Hij stond dan ook aan de basis van de SRV, de rijdende supermarkt die is uitgevonden door de latere Philips-topman Cor Boonstra. Bastiaansen werd voorzitter van de SRV-afdeling Midden- en West-Brabant en Tholen.

Toch besloot de Bredanaar uiteindelijk om te stoppen als melkboer en alle aandacht te richten op De Gastronoom. Daar heeft hij tot in mei van dit jaar nog gewerkt.