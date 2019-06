Texashoeve in Haagse Beemden in Breda heropent binnenkort als Asterdhoeve

Aan de buitenkant is het gebouw opgeknapt. De nieuwe exploitanten zijn nu druk bezig met de renovatie van de binnenkant. Ze hopen medio juli open te kunnen gaan, al is het nog niet zeker of ze dat halen.

Leenhouts en Van Mechelen richten zich met de Asterdhoeve vooral op de bewoners van de Haagse Beemden. “Iedereen is welkom voor een drankje of een hapje, want we gaan ook een eenvoudige kaart voeren,” zegt Leenhouts. In de zomer is de zaak waarschijnlijk dagelijks open en de rest van het jaar vijf of zes dagen per week.