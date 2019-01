Moeiteloos somt ze een lange lijst met succesnummers van de afgelopen drie weken op, maar ze is ook kritisch. ,,Natuurlijk zijn er zaken voor verbetering vatbaar. Zo kan de schaatsbaan een week eerder open, kan de markt in het Valkenberg aantrekkelijker en is meer muzikale omlijsting, bijvoorbeeld met koortjes, wenselijk. Maar dit was de eerste keer en we moesten woekeren met het budget. Nu gaan we uitgebreid alle onderdelen evalueren en wil ik zeker ook met de critici rond de tafel. Maar een ding lijkt me helder: Careltje moet wel een gezicht krijgen."