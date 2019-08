'Tevreden met wat we hebben en delen’

Liesbeth: ,,Ik vind het bijzonder jou als moeder te zien. Toen ik je net na je bevalling zag, klopte het meteen. Je bent heel relaxed.”

Rachel: ,,Je kwam als een van de eersten op kraambezoek.”

Liesbeth: ,,Nog eerder dan je vader! Ik stond helemaal hyper voor mijn klas met leerlingen toen je het goede nieuws had gestuurd.”

Rachel: ,,Het was bijzonder dat Mae haar eerste lach naar jou was. Echt een schaterlach, ze kwam niet meer bij.”

Liesbeth: ,,Ja, dat was leuk. Ik weet niet of ik zelf moeder word, maar ik vind het leuk om tante te zijn.”

Rachel: ,,Je helpt me ook. Je vraagt of Mae verschoond moet worden of dat het tijd is voor een fles. Hup, dat doe je gewoon.”