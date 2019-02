Teteringsedijk Breda: 250 studentenwoningen in twee nieuwe complexen

BREDA - Op de hoek van de Beverweg/Teteringsedijk in Breda is deze week de bouw van Campus 076 begonnen. Het gaat om een studentencomplex met 120 appartementen. Het is het tweede grote project met studentenwoningen dat daar in de buurt is gestart.

Campus 076 is een ontwikkeling van VolkerWessels en de bouw is in handen van Aannemersbedrijf Van Agtmaal. De campus, naar ontwerp van EGM architecten, bestaat uit zelfstandige studio’s, die gestoffeerd en gemeubileerd worden opgeleverd. Ze verschillen in grootte van 24 tot 36 vierkante meter.

Daarnaast is Campus 076 voorzien van een lounge- en ontmoetingsruimte, een wasserette, een private tuin, een inpandige fietsenstalling en een parkeerplaats. De voorlopige prognose is dat in september 2020 de units gereed zijn voor bewoning.

Het concept voor het complex komt van ontwikkelaar Camelot, die heeft in 2011 een eerste campus gerealiseerd in Eindhoven met de transformatie van een voormalig kantoorgebouw. Inmiddels is dit concept op elf plekken in Nederland uitgerold, onder meer in Amsterdam, Den Bosch en Utrecht.

Teteringsedijk

Aan de Teteringsedijk, achter de kantoorvilla van Stadhuis Breda, wordt op een oude bedrijvenlocatie eveneens gebouwd aan een groot studentencomplex. De ontwikkelaar daarvan is J.A.C.B. Van den Broek Beheer. Daar komen 130 studio’s. Volgens een woordvoerster van Van den Broek is de buitenschil van het gebouw gereed en wordt het binnen nu verder afgewerkt. De studio’s worden in fases opgeleverd. De bedoeling is dat in elk geval de eerste twee fases vóór de start van het nieuwe onderwijsjaar gereed zijn.