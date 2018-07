Teteringse buurt schakelt juridische hulp in om omstreden buurman te weren

TETERINGEN - De bewoners in Teteringen die willen voorkomen dat Habib A. in hun buurt komt wonen hebben een advocaat ingeschakeld. A. overleefde vorig jaar een schietpartij. De buurt legt zich niet neer bij een reactie van de burgemeester dat er geen dreiging is.

De bewoners waren al een handtekeningenactie begonnen tegen de komst van A., maar ze vrezen dat dat waarschijnlijk niet voldoende is. Ze trekken gezamenlijk op en zijn uitermate bezorgd over hun veiligheid en in het bijzonder dat van de kinderen. Het betreffende hofje ligt nogal besloten, omgeven door huur- en koopwoningen. Het buurtje is verbijsterd dat woningcorporatie Alwel nou juist op deze plek aan Habib A. een woning heeft toegekend.

Onderzoek

Burgemeester Paul Depla van Breda heeft de verontruste buurt vrijdagavond in een uitgebreide brief laten weten de zorgen te begrijpen en serieus te nemen. Er is onderzoek gedaan naar de situatie rond A., ook recent nog. Maar er is volgens hem geen sprake van dreiging. De buurt laat zaterdag weten zich niet neer te leggen bij de reactie van de burgemeester. De zaak wordt juridisch opgetild. ,,We hebben een advocaat ingeschakeld'', zegt één van de bewoners.

Woongenot

Het recht op ongestoord woongenot wordt aangetast, is de inzet. ,,We willen niet in constante angst leven. De gemeente en woningcorporatie Alwel zullen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. Dan gaat het om de veiligheid, morele schade en ook om waardevermindering van de woning. Er staan hier ook koophuizen tussen.'' A. woonde in Breda-Noord, in de wijk Geeren-Zuid waar zich het nodige heeft afgespeeld. A. was in oktober vorig jaar doelwit van een liquidatiepoging, in februari dit jaar brandde op dezelfde plek zijn auto uit.

Quote We kennen de geschiede­nis ook. Die is voor ons ook aanleiding geweest om ons te laten informeren. Burgemeester Paul Depla

De gemeente hing daarop camera's in de straat. Begin dit jaar kreeg A. nog een werkstraf van 180 uur nadat hij met een doorgeladen pistool bij de snelweg in het Overijsselse Holten werd aangehouden. Hij verklaarde die bij zich te hebben vanwege de aanslagen op hem. Depla schrijft de bewoners: ,,We kennen de geschiedenis ook. Die is voor ons ook aanleiding geweest om ons te laten informeren over de veiligheidssituatie rond deze familie. Lopen deze mensen gevaar en lopen de mensen in hun omgeving gevaar? Lopen dus buren van deze mensen mogelijk gevaar? Deze vragen hebben we in het verleden en ook in het recente verleden aan deskundigen gesteld.''

Geen maatregelen

Depla vervolgt: ,,Op basis van de antwoorden die we van hen hebben gekregen zijn we tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen dreiging bestaat. Daarom kan ik als burgemeester ook geen maatregelen nemen. Want dat kan alleen als er dreiging is. Als die er wel is grijp ik zonder enige aarzeling in. Dat hebt u wel naar aanleiding van berichtgeving over sommige schietpartijen in Breda ook gezien. Want als er dreiging voor omwonenden bestaat schrik ik er niet voor terug om vergaande maatregelen te nemen zoals het sluiten van woningen.'' De bewoners willen binnenkort de handtekeningen aanbieden aan de burgemeester.