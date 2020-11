Teteringse boer uitgekozen voor landelijk project ‘natuurinclusieve landbouw’

BREDA - Emiel Anssems (51) is in zijn nopjes. Staatsbosbeheer komt op bezoek met taart, op zijn biologische boerderij in Teteringen. Hij is één van de twee boeren in Brabant die mee gaat doen in het landelijke project ‘natuurinclusieve landbouw’. Niet voor niets, al jaren combineert Anssems landbouw en natuurbeheer in de Lage Vuchtpolder.